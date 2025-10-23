Разработчики Rainbow Six Siege X признали: полностью избавиться от читеров невозможно

Креативный директор Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X Александр Карпазис прокомментировал проблему, которая уже долгое время вызывает раздражение у сообщества — засилье читеров. По его словам, команда Ubisoft осознавала, что переход на бесплатную модель неизбежно привлечёт мошенников, поэтому заранее усилила систему защиты R6 ShieldGuard.

Однако, несмотря на предпринятые меры, в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на нечестных игроков. Карпазис признал, что полностью искоренить читеров невозможно, но подчеркнул, что команда продолжает работать «на опережение», внедряя новые механизмы предотвращения нарушений и отслеживания подозрительной активности.

Разработчик отметил, что использование стороннего ПО приносит мошенникам лишь мимолётное чувство победы, но наносит серьёзный ущерб экосистеме игры: добросовестные игроки теряют интерес, а атмосфера соревновательности разрушается.

Ранее Ubisoft представила долгосрочную дорожную карту по развитию Rainbow Six Siege X, включающую графические улучшения и переработку рейтинговых матчей. На днях в игре стартовало ивент-событие «Проклятие Доктора» — хоррор-вариация режима пряток, ставшая частью хэллоуинского сезона.