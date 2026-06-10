Реструктуризация Ubisoft продолжается: сокращения добрались до студии в Барселоне, ее переориентируют на Rainbow Six

Волна внутренних изменений в Ubisoft не заканчивается. После закрытия студий в Виннипеге и Белграде, а также перераспределения сотрудников между командами, компания объявила о сокращениях в Ubisoft Barcelona.

Согласно внутреннему письму, оказавшемуся в распоряжении издания Insider Gaming, под увольнения попадет 51 сотрудник. Одновременно с этим студия изменит профиль работы и сосредоточится исключительно на проектах, связанных со вселенной Rainbow Six.

В обращении к сотрудникам руководители Ubisoft Кристоф Деренн и Шарли Гиймо объяснили решение необходимостью оптимизировать структуру расходов и перераспределить ресурсы в пользу ключевых направлений компании.

«Чтобы лучше адаптировать нашу структуру затрат, мы пересмотрели портфель проектов и внесли ряд изменений в производство, сосредоточив наши ресурсы и экспертизу на приоритетных направлениях. В этом контексте Ubisoft Barcelona планирует перенаправить свои силы на развитие Rainbow Six Siege».

Новые сокращения стали частью масштабной реорганизации Ubisoft. Ранее сообщалось о закрытии студий Ubisoft Winnipeg и Ubisoft Belgrade, а также о переводе примерно 120 разработчиков Rainbow Six Siege и еще около 50 сотрудников Rainbow Six Siege Mobile и одного неанонсированного проекта на другие внутренние направления.