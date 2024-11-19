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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.2 1 838 оценок

Следующее обновление Rainbow Six Siege добавит кроссплей для ПК и консолей

butcher69
Новости

Ubisoft готовится выпустить обновление Year 9 Season 4 для Rainbow Six Siege, получившее название Operation Collision Point. Главной новинкой станет долгожданная функция кроссплея, которая позволит объединить игроков с ПК и консолей в одних матчах.

Ранее игра поддерживала кроссплей между ПК, Amazon Luna и Stadia (с 2021 года), а также между PlayStation и Xbox (с 2022 года). Теперь, начиная с 3 декабря, пользователи всех платформ смогут играть вместе, независимо от устройства.

Важно отметить, что отряды с PC-игроками будут попадать в отдельный пул матчмейкинга для ПК. Кроме того, ранги и прогресс для консолей и ПК будут сохраняться отдельно.

Rainbow Six Siege продолжает развиваться и доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
EazyDoo

Видимо с онлайном всё грустно стало, раз приходится объединять.

0
СнопакДоминатор

Знатно соснут консольщики. Сидж исключительно под мышь сделана.

-1
-zotik-

А его не было? Оо. Я думал он там несколько лет есть

-1
XeNTRoN

Пк игрокам лучше не играть против консольных иначе будут одни сливы.Call of Duty показала что конслота играет лучше.

-1
Gelyr

Серьезно там кроспелея не было?!!

-1