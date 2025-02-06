Слух: идет активная разработка сиквела Rainbow Six Siege с масштабными улучшениями движка и графики шутера

В области соревновательных шутеров весьма уверено себя чувствует Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Даже спустя 10 лет после релиза игры, игра по-прежнему сохраняет внушительную активную базу игроков и постоянно пополняется новым контентом, включая оперативно и карты. До сих пор это такое развитие шутера вполне устраивало игроков, но похоже авторы игры готовятся сделать более значительный шан вперед и подарить фанатам полноценное сиквела. В сети появились слухи о разработке Rainbow Six Siege 2. Согласно утечке, Ubisoft планирует полностью обновить игровой движок и значительно улучшить графику.

По информации инсайдера fraxiswinning, новый проект носит рабочее название Siege X и может быть официально представлен на турнире Six Invitational 2025 (SI 2025), который пройдет с 14 по 16 февраля в MGM Music Hall в Бостоне. Источник утверждает, что релиз запланирован на середину 2025 года (Year 10 Season 2).

Основные изменения, которые ожидаются в Siege X:

Обновленный движок с улучшенной физикой и анимациями

Переработанные модели и текстуры с современными графическими технологиями

Полностью новые ивенты, вместо возвращения временных режимов из оригинала

Еще в 2024 году на прошлом Six Invitational креативный директор Александр Карпазис заявил, что разработка Rainbow Six Siege 2 нецелесообразна. По его словам, Ubisoft постоянно улучшает текущий движок и активно поддерживает игру, делая полноценный сиквел ненужным.

Однако если утечка верна, Ubisoft могла пересмотреть свою позицию. Возможный переход на современный движок позволит разработчикам устранить технические ограничения оригинальной Siege, а также создать более глубокий и реалистичный геймплей.