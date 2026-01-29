Слух: Солид Снейк из Metal Gear Solid может появиться в Rainbow Six Siege

В сети появилась информация о возможном кроссовере Metal Gear Solid и Rainbow Six Siege. По данным сообщества, в шутере Ubisoft может появиться Солид Снейк — легендарный герой серии Metal Gear.

Ожидается, что персонажа добавят в рамках первого сезона 11 года поддержки Siege, старт которого намечен на март. Официального анонса от Ubisoft пока не было, однако источники, близкие к сообществу датамайнеров, уверяют, что коллаборация обсуждается и находится в работе.

Солид Снейк — один из самых узнаваемых персонажей в истории игр, главный герой Metal Gear Solid от Konami. Интерес к франшизе сейчас особенно высок на фоне выхода ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Пока это лишь слух, но если он подтвердится, игроков может ждать один из самых громких кроссоверов для Rainbow Six Siege за последнее время.