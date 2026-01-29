ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X 01.12.2015
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
8.1 1 919 оценок

Солид Снейк присоединится к Rainbow Six Siege

IKarasik IKarasik

Ubisoft представила тизер с Солидом Снейком для Rainbow Six Siege. Легендарный герой из серии Metal Gear Solid от Konami станет новым оперативником в популярном тактическом шутере.

Слух: Солид Снейк из Metal Gear Solid может появиться в Rainbow Six Siege

Полное раскрытие персонажа состоится 15 февраля, и игрокам обещают показать все его уникальные способности и снаряжение. Интерес к франшизе Metal Gear Solid особенно вырос после выхода ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Солид Снейк — один из самых узнаваемых персонажей в истории видеоигр, а его появление в Rainbow Six Siege добавит свежую динамику и стратегические возможности для игроков.

Комментарии:  3
VELENA-RU

Прагмата скин на перса - _- , я офигею если будет еще один ОП :D

nanouser1234

опер за атаку.

bysaturn

Очень странно. По сути это же первый лицензированный персонаж в игре, как полноценный оперативник.