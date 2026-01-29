Солид Снейк присоединится к Rainbow Six Siege

Ubisoft представила тизер с Солидом Снейком для Rainbow Six Siege. Легендарный герой из серии Metal Gear Solid от Konami станет новым оперативником в популярном тактическом шутере.
Полное раскрытие персонажа состоится 15 февраля, и игрокам обещают показать все его уникальные способности и снаряжение. Интерес к франшизе Metal Gear Solid особенно вырос после выхода ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Солид Снейк — один из самых узнаваемых персонажей в истории видеоигр, а его появление в Rainbow Six Siege добавит свежую динамику и стратегические возможности для игроков.
