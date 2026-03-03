Солид Снейк вступает в бой: авторы Rainbow Six Siege показали трейлер сезона Operation Silent Hunt

Ubisoft представила релизный трейлер нового сезона Operation Silent Hunt для Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Обновление стартует уже 3 марта и станет 39-м крупным сезонным апдейтом в истории игры.

Главная интрига — появление культового Солида Снейка в роли нового оперативника. Легендарный герой серии Metal Gear Solid органично вписан во вселенную Rainbow Six: в трейлере он демонстрирует фирменные скрытные приёмы и тактический подход к устранению целей.

Помимо нового персонажа, Operation Silent Hunt принесёт традиционные изменения баланса, косметические предметы и возможные правки карт. Siege продолжает активно развиваться с момента релиза в 2015 году, оставаясь одной из самых долго поддерживаемых мультиплеерных игр на рынке. Ранее к ростеру оперативников уже присоединялся Сэм Фишер из Splinter Cell, и теперь эстафету кроссоверов принимает Solid Snake.