Tom Clancy's Rainbow Six Siege X 01.12.2015
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
8.1 1 924 оценки

Солид Снейк вторгается в Rainbow Six Siege: представлен геймплейный трейлер нового оперативника

butcher69 butcher69

Неожиданный кроссовер стал реальностью: Солид Снейк официально присоединяется к Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Компания Ubisoft представила почти восьмиминутное геймплейное видео, демонстрирующее легендарного героя серии Metal Gear Solid в роли нового оперативника.

Снейк пополнит постоянный ростер агентов с запуском расширения Operation Silent Hunt, релиз которого намечен на 3 марта. В рамках обновления игроки смогут использовать его навыки проникновения и стелса, адаптированные под тактические сражения Siege.

Ubisoft представила план развития Rainbow Six Siege на 11-й год

Судя по показанному геймплею, оперативника делает ставку на сбор информации и гибкость. Его ключевой гаджет — Soliton Radar MKIII, позволяющий отслеживать позиции защитников и контролировать обстановку. Дополняет арсенал способность On-Site Procurement, благодаря которой Снейк может находить полезные ресурсы прямо на поле боя и подстраиваться под меняющиеся условия раунда.

В ролике демонстрируются различные тактические ситуации, где новый агент проявляет себя как универсальный боец, способный действовать скрытно и эффективно. Появление Снейка стало одной из самых обсуждаемых коллабораций последних лет и заметно расширяет границы привычной формулы Siege.

Комментарии:  1
Neko-Aheron

Снейк будет мочить этих пи**