Состоялся релиз Rainbow Six Siege X - бесплатного перезапуска шутера с новым уровнем тактики

Ubisoft представила Rainbow Six Siege X — бесплатный перезапуск знаменитого тактического шутера, открывающий новую эру игры. Главные нововведения — улучшенная графика и звук, а также пять переработанных классических карт, которые стали еще более детализированными и атмосферными.
В игре появился новый режим 6 на 6 с эксклюзивной картой, а также переработанная система движения: теперь можно бегать по стенам, что добавляет динамики и новые возможности для тактических манёвров. Разрушаемое окружение стало ещё более проработанным, открывая новые пути для атак и защиты.
Rainbow Six Siege X остаётся бесплатным, однако для участия в рейтинговых матчах потребуется платная версия и достижение 50-го уровня. Ветераны игры получат ценные бонусы, а новая улучшенная система античита обеспечит честные бои.
Все игроки оригинальной версии сохранят свой прогресс и смогут без проблем перейти на новую платформу Siege X. Это отличный повод вернуться в игру или попробовать её впервые!
теперь сидж точно мёртв, ибо до этого было море читеров, смурфов и стрёмные оперативники, теперь в виде бесплатной игры всё это раз в 10 увеличится
В рейтинговых ничего не изменится. А в обычные режимы кто-то разве играл серьёзно, а не для разминки?
И вот как мне привязать номер телефона для рейтинговых игр, м?
Это уже не ко мне вопросы. У меня всё давно привязано.
синеволосые толстухи отлично обновили сидж - играть нет желания от слова совсем
Синеволосые толстухи, которые теперь бегают по стенам)))
ну теперь шедевр точно превратился в К@Л ... можно удалять