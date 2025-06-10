Состоялся релиз Rainbow Six Siege X - бесплатного перезапуска шутера с новым уровнем тактики

Ubisoft представила Rainbow Six Siege X — бесплатный перезапуск знаменитого тактического шутера, открывающий новую эру игры. Главные нововведения — улучшенная графика и звук, а также пять переработанных классических карт, которые стали еще более детализированными и атмосферными.

В игре появился новый режим 6 на 6 с эксклюзивной картой, а также переработанная система движения: теперь можно бегать по стенам, что добавляет динамики и новые возможности для тактических манёвров. Разрушаемое окружение стало ещё более проработанным, открывая новые пути для атак и защиты.

Rainbow Six Siege X остаётся бесплатным, однако для участия в рейтинговых матчах потребуется платная версия и достижение 50-го уровня. Ветераны игры получат ценные бонусы, а новая улучшенная система античита обеспечит честные бои.

Все игроки оригинальной версии сохранят свой прогресс и смогут без проблем перейти на новую платформу Siege X. Это отличный повод вернуться в игру или попробовать её впервые!