Тактический шутер Rainbow Six Siege X стремительно теряет игроков, поэтому в Ubisoft обещают сделать игру увлекательной

После перехода на условно-бесплатную модель и добавления приставки X в заголовок игры, обновлённая версия тактического шутера Rainbow Six Siege столкнулась с неожиданной проблемой — стремительным оттоком аудитории. Как признали в Ubisoft, количество активных игроков продолжает снижаться, а рейтинги в Steam ухудшились: теперь большинство свежих отзывов — «смешанные».

На старте обновления в июне 2025 года онлайн резко вырос — с 66 тысяч игроков до 142 тысяч за сутки. Однако уже через несколько месяцев статистика вернулась на прежний уровень и даже ниже. Главной причиной стали читеры и ощущение дисбаланса, о чём пользователи массово пишут в комментариях и отзывах.

Руководитель проекта Джошуа Миллс и креативный директор Алекс Карпазис признали, что команда «недостаточно чётко объясняла, над чем работает», и пообещали исправить ситуацию. В ближайших обновлениях разработчики обещают сосредоточиться на улучшении античита и наказании производителей запрещённого софта. По словам Миллса, Ubisoft намерена преследовать наиболее известных создателей читов и их пользователей, а также применить пожизненные баны для нарушителей.

Команда также планирует пересмотреть подход к игровому балансу, делая упор не на ослабление операторов, а на повышение удовольствия от игры. В числе приоритетов — переработка рейтингового режима и добавление более содержательных обновлений в середине каждого сезона.

Наши системы не справились с волной читеров после запуска бесплатной версии, но мы активно решаем эту проблему. Ваши приоритеты — это наши приоритеты. Мы хотим, чтобы Siege X снова стал игрой, в которую приятно возвращаться.

— говорится в официальном обращении разработчиков.

Пока Ubisoft готовит масштабные исправления, сообщество ждёт реальных изменений. Ведь за четыре месяца после перезапуска Rainbow Six Siege X из перспективного обновления превратился в тревожный пример того, как даже успешный шутер может потерять стабильный высокий онлайн.