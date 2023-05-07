Ubisoft показала первый трейлер измененной карты "Консульство" в Rainbow Six: Siege ©

Rainbow Six Siege будет развиваться еще много лет, но, как и в случае с Counter-Strike: Global Offensive, игру необходимо регулярно менять и модифицировать, чтобы она оставалась на вершине.

Rainbow Six Siege - одна из флагманских игр Ubisoft, которая, несмотря на плохой старт, получила огромную поддержку и сейчас является одной из лучших игр-сервисов на рынке. Конечно, ни одна грамотная игра не может обойтись без регулярных изменений баланса - будь то карты, персонажи, оружие или умения, изменения должны происходить постоянно, даже если что-то уже хорошо проработано.

Именно поэтому Ubisoft решила изменить карту "Консульство", чтобы встряхнуть привычки игроков и бросить их в пучину поиска так называемой "финишной черты" заново. Уже 14 мая мы увидим прямую трансляцию презентации нового Консульства, но уже по первым кадрам ясно, что там будет происходить очень многое, и что нынешняя тактика там больше не пригодится. Изменения вступят в силу с новой операцией "Фактор ужаса".