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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.1 1 872 оценки

Ubisoft представила первый сезон обновлённой версии тактического шутера Rainbow Six: Siege X

butcher69 butcher69

Ubisoft представила первый сезон обновлённой версии тактического шутера под названием Rainbow Six: Siege X. Новый этап получил имя Operation Daybreak и сопровождается эффектным кинематографическим трейлером, в котором демонстрируются способности обновлённого оператора Clash — теперь она может устанавливать щит на землю и запускать электрические разряды на дистанции.

Официальный запуск Operation Daybreak намечен на 10 июня. По слухам, игроков ждут переработанные карты и новый соревновательный режим «шесть на шесть» под названием Dual Front. Это может серьёзно освежить игровой процесс и вернуть интерес аудитории, уставшей от привычного формата.

В последние недели Ubisoft вместе с Tencent учредили новую компанию, в портфель которой входят такие крупные франшизы, как Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. Это подчёркивает стратегическое значение Siege для издателя, а значит, Siege X может стать отправной точкой для масштабного перезапуска франшизы.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Александр Гоголев

Ну сразу видно сильную женщину в постере. Не хотел бы встретиться с такой в реале.

2
RandySavage

Да там уже давно название игры в полной мере отрожает содержание.Действительно радуга.

VELENA-RU

Фууу, я до этого не могла терпеть этого опера так теперь еще больше