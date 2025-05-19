Ubisoft представила первый сезон обновлённой версии тактического шутера Rainbow Six: Siege X

Ubisoft представила первый сезон обновлённой версии тактического шутера под названием Rainbow Six: Siege X. Новый этап получил имя Operation Daybreak и сопровождается эффектным кинематографическим трейлером, в котором демонстрируются способности обновлённого оператора Clash — теперь она может устанавливать щит на землю и запускать электрические разряды на дистанции.

Официальный запуск Operation Daybreak намечен на 10 июня. По слухам, игроков ждут переработанные карты и новый соревновательный режим «шесть на шесть» под названием Dual Front. Это может серьёзно освежить игровой процесс и вернуть интерес аудитории, уставшей от привычного формата.

В последние недели Ubisoft вместе с Tencent учредили новую компанию, в портфель которой входят такие крупные франшизы, как Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. Это подчёркивает стратегическое значение Siege для издателя, а значит, Siege X может стать отправной точкой для масштабного перезапуска франшизы.