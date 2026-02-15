Ubisoft представила план развития Rainbow Six Siege на 11-й год

Во время турнира Six Invitational в Париже компания Ubisoft раскрыла подробности одиннадцатого года поддержки Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Разработчики пообещали «больше Siege и чаще», намекнув на плотный график обновлений, переработки механик и крупные тематические события.

Год откроет первый сезон под названием Operation Silent Hunt, стартующий 3 марта. Его главной звездой станет неожиданный гость — Солид Снейк из серии Metal Gear Solid. Легендарный оперативник появится в игре как новый персонаж с уникальными репликами, собственным гаджетом и отдельной сюжетной линией. Сезон также предложит ограниченное событие в стилистике Metal Gear, косметические предметы в боевом пропуске, обновлённые карты, аркадный режим 1v1 и масштабные балансные изменения.

Во втором сезоне разработчики сосредоточатся на киберспортивной составляющей. В игре серьёзно переработают вкладку, посвящённую турнирам, чтобы болельщикам было проще следить за профессиональной сценой. Также в Siege вернётся карта Calypso Casino из Tom Clancy's Rainbow Six Vegas — её называют данью уважения классическим частям серии. Кроме того, оперативник Dokkaebi получит ремастер способностей и новое основное оружие, доступное всем игрокам.

Третий сезон добавит в ростер нового защитника с кодовым именем Firework. Судя по тизеру, его устройство сможет эффективно противостоять операторам со щитами, пробивая их защиту. Это должно повлиять на текущую мету, особенно в стратегиях, завязанных на агрессивный вход в здание.

Финал года будет посвящён командному взаимодействию. В четвёртом сезоне появится социальный хаб для игроков и режим Testing Grounds, где разработчики смогут тестировать изменения перед стартом следующего года поддержки. Также запланирована переработка режима «Заложник», возвращение события The Grand Larceny и внедрение системы мастерства оперативников с уровнями прогресса.

По словам Ubisoft, Year 11 станет периодом активных экспериментов и ускоренного обновления контента. Разработчики намерены чаще выпускать нововведения и оперативнее реагировать на отзывы сообщества, чтобы подготовить почву для двенадцатого года поддержки.