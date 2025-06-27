Ubisoft увеличила выдачу бесплатной валюты в Rainbow Six Siege X после волны критики со стороны игроков

Не так давно в Rainbow Six Siege X игроки заметили серьёзное снижение темпа получения очков славы — внутриигровой бесплатной валюты, необходимой для разблокировки новых операторов и косметических предметов. С момента перехода к условно-бесплатной модели и выпуска платного набора за $50, который содержит эксклюзивную премиум-косметику, сообщество начало всё громче говорить о том, что Ubisoft стала куда более «жадной».

Особенно остро снижение ощущается при поражениях: в таких случаях начисление очков славы стало почти символическим. Возмущения дошли до разработчиков, и креативный директор игры Алекс Карпазис в интервью PC Gamer официально признал: да, базовая награда действительно уменьшилась примерно на 10% по сравнению с предыдущей версией Siege. Однако, по его словам, эта проблема уже частично решена — начисление очков было увеличено.

Карпазис подчёркивает: Ubisoft не пытается заставить игроков больше «задротить». Напротив, разработчики хотят, чтобы даже те, у кого есть всего пара матчей в день, могли получить достойную награду. Для этого в Siege X добавили дополнительные источники очков славы — ежедневные и еженедельные задания, а также бонус в размере 1000 очков за повышение Clearance Level. Это нововведение должно уравновесить общую систему прогрессии.

Ubisoft также стремится сбалансировать награды между всеми режимами игры, чтобы никто не чувствовал себя «вынужденным» играть только в наиболее выгодные. По словам Карпазиса, разработчикам нужно немного времени, чтобы собрать данные и окончательно настроить систему. Они обещают продолжать прислушиваться к отзывам и корректировать механику по мере необходимости.

Однако многие фанаты по-прежнему считают, что «новая экономика Siege» работает не в пользу игроков, особенно на фоне агрессивного продвижения платных наборов. Останется ли Rainbow Six Siege X дружелюбным к бесплатным игрокам — покажет ближайшее будущее.