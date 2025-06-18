Ubisoft в Siege X сильно урезала получение бесплатной валюты, а затем выпустила самый дорогой скин за последние 10 лет

Обновление Siege X для Rainbow Six Siege обещало новую жизнь шутеру: улучшения качества жизни, свежие механики и общее омоложение игры. Но как только утих первый восторг, сообщество начало замечать, что за фасадом позитивных изменений скрывается откровенно жёсткая внутриигровая экономика.
Ubisoft в Siege X значительно урезала получение бесплатной валюты — известности, которую игроки использовали для разблокировки операторов и косметики. Если раньше за победу можно было получить сотни очков славы, то теперь — всего лишь семь за выигранный раунд. А проиграв с результатом 0:3, игрок и вовсе может уйти с жалкими 38 очками, вне зависимости от личной эффективности.
Сообщество уже взбунтовалось. Reddit наполняется постами недовольных фанатов:
"108% славы с 30% бустером за полную победу? Это даже не похоже на награду", — пишет BlauerRay.
"Понимаю, если бы это касалось F2P. Но для тех, кто купил игру? Серьёзно?" — возмущается VoidSlap.
Ubisoft пытается сгладить углы: в обновлении добавлены дневные бонусы — 1000 очков за повышение уровня и 500 за два матча в день. Однако игроки справедливо замечают, что это лишь подталкивает к ежедневному входу в игру, заменяя прежнюю свободу накоплений на зависимость от расписания.
И пока Ubisoft закручивает гайки с бесплатной валютой, она одновременно выкатывает самый дорогой скин за 10 лет — «Квинтэссенция формы» для Valkyrie стоимостью $50. Это часть нового премиального набора «Шедевр», в который входят анимированные скины, уникальные анимации и тонна визуального шума: от светящихся аксессуаров до оружия, превращающегося в меч. Купить его за известность невозможно — только за реальные деньги.
Вывод очевиден: Ubisoft уверенно двигает Rainbow Six Siege в сторону F2P-монетизации с упором на ежедневные активности и дорогущие косметические наборы, оставляя фанатам всё меньше свободы и всё больше поводов для разочарования.
Ну как хочеться чтобы эти твари обракнротились,закрылись и были обоссаны.И навсегда отлучены от разработки вообще всего.
Почему?
Юбисофт классика. Всё через жо*у. Даже лого напрямую связанно с этим.
мыши плакали но продолжали жрать кактус
Ой. Контора Пи ведет себя как контора Пи. Кто бы мог подумать.
Что? Когда урезали? Только вчера играл и никаких изменений в получении валюты не увидел
подтверждаю за победу дают дай бог 100 очков славы ,это смех какой то )) Теперь что бы на опера накопить нужно месяцами играть не вылезая )Типичные юби