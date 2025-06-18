Ubisoft в Siege X сильно урезала получение бесплатной валюты, а затем выпустила самый дорогой скин за последние 10 лет

Обновление Siege X для Rainbow Six Siege обещало новую жизнь шутеру: улучшения качества жизни, свежие механики и общее омоложение игры. Но как только утих первый восторг, сообщество начало замечать, что за фасадом позитивных изменений скрывается откровенно жёсткая внутриигровая экономика.

Ubisoft в Siege X значительно урезала получение бесплатной валюты — известности, которую игроки использовали для разблокировки операторов и косметики. Если раньше за победу можно было получить сотни очков славы, то теперь — всего лишь семь за выигранный раунд. А проиграв с результатом 0:3, игрок и вовсе может уйти с жалкими 38 очками, вне зависимости от личной эффективности.

Сообщество уже взбунтовалось. Reddit наполняется постами недовольных фанатов:

"108% славы с 30% бустером за полную победу? Это даже не похоже на награду", — пишет BlauerRay.



"Понимаю, если бы это касалось F2P. Но для тех, кто купил игру? Серьёзно?" — возмущается VoidSlap.

Ubisoft пытается сгладить углы: в обновлении добавлены дневные бонусы — 1000 очков за повышение уровня и 500 за два матча в день. Однако игроки справедливо замечают, что это лишь подталкивает к ежедневному входу в игру, заменяя прежнюю свободу накоплений на зависимость от расписания.

И пока Ubisoft закручивает гайки с бесплатной валютой, она одновременно выкатывает самый дорогой скин за 10 лет — «Квинтэссенция формы» для Valkyrie стоимостью $50. Это часть нового премиального набора «Шедевр», в который входят анимированные скины, уникальные анимации и тонна визуального шума: от светящихся аксессуаров до оружия, превращающегося в меч. Купить его за известность невозможно — только за реальные деньги.

Вывод очевиден: Ubisoft уверенно двигает Rainbow Six Siege в сторону F2P-монетизации с упором на ежедневные активности и дорогущие косметические наборы, оставляя фанатам всё меньше свободы и всё больше поводов для разочарования.