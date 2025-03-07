Ubisoft запустила бесплатные выходные в тактическом шутере Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. До 10 марта игроки на PC (Ubisoft Connect), PlayStation (с PS Plus) и Xbox (с Game Pass) могут бесплатно опробовать игру.

Акция совпала с выходом Operation Prep Phase, первого сезона 10-го года поддержки, который добавил в игру новую оперативницу — Rauora.

Но это не всё! Уже 13 марта в 20:00 МСК состоится презентация Rainbow Six Siege X, которая обещает открыть «новую эпоху» для легендарного тактического шутера.