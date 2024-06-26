В Rainbow Six: Siege наконец-то запустилась торговая площадка, где игроки смогут продавать и покупать скины

После длительного тестирования в Tom Clancy's Rainbow Six: Siege наконец-то добавили обещанный маркетплейс для игроков. Теперь геймеры могут свободно обмениваться или торговать скинами и различными внутриигровыми предметами тактического шутера. В честь запуска торговой площадки вышел специальный трейлер, демонстрирующий её возможности.

Как подчеркивают в Ubisoft, теперь в Rainbow Six: Siege можно купить или продать любой косметический предмет. Весь процесс реализован через специальную торговую площадку на официальном сайте игры. Получить доступ к этой системе игроки могут только после достижения 25 уровня в игре, сыграв хотя бы один матч в новом сезоне и подключив двухэтапную аутентификацию.

На торговой площадке игроки могут свободно торговать друг с другом, исключив реальные деньги из транзакций. Продажа и покупка предметов осуществляется через внутриигровую валюту — кредиты R6S. Это позволяет игрокам при необходимости избавиться от ненужных или уже неинтересных предметов, чтобы получить возможность купить что-то другое для своей коллекции или приобрести новинки прямо в игре.