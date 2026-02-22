В Rainbow Six Siege Снейку вернули его легендарную "пятую точку"

Поклонники Солида Снейка давно шутят, что за последние годы герой потерял не только новые части серии, но и одну из самых узнаваемых черт своего образа — внушительные формы. В эпоху Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 4 персонаж отличался подчёркнуто атлетичной моделью, и его рельефная фигура стала предметом многочисленных мемов. Сам Хидео Кодзима когда-то с юмором подчёркивал, что Снейк в этом плане даже «превосходит» Райдена.

Однако в более поздних кроссоверах всё изменилось. В Super Smash Bros. Ultimate фанаты заметили, что модель героя стала заметно скромнее, а в Fortnite ситуация, по мнению сообщества, стала ещё печальнее — персонаж выглядел практически полностью «сглаженным». Это вызвало волну иронии в соцсетях, где обсуждение «нерфа» быстро стало отдельным мемом.

Теперь же в Rainbow Six Siege ситуация изменилась. В рамках сотрудничества с Konami Снейк получил обновлённый облик, и игроки сразу обратили внимание: разработчики сделали его более близким к классическому образу. Формы стали заметно выразительнее по сравнению с предыдущими кроссоверами, что вызвало бурную реакцию фанатов.

До уровня моделей начала 2000-х, по мнению некоторых игроков, ещё есть куда расти, но сообщество уже воспринимает это как шаг в правильном направлении. В конце концов, для части аудитории это не просто шутка, а часть визуальной идентичности персонажа, которую они ассоциируют с эпохой расцвета Metal Gear Solid.