В Rainbow Six Siege X появился Солдатик из сериала "Пацаны"

В Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X стартовала новая коллаборация с сериалом «Пацаны» (The Boys). В рамках кроссовера в шутер добавили Солдатика — одного из ключевых персонажей шоу.

Облик доступен в составе платного набора. В него входят значок «Престиж патриотизма», униформа и портрет «Лидер Расплаты», раскраска «Защитник свободы» для щита ГЛМУ, а также предмет «Операция Чарли». Комплект можно приобрести на официальном сайте Rainbow Six Siege X за 2160 кредитов R6.

Это уже не первое сотрудничество игры с «Пацанами». Во время коллаборации 2025 года в Siege X появились платные наборы с Хоумлендером (облик для Эйса) и Чёрным Нуаром (облик для Деймоса).