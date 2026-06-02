Valve якобы пригрозила Ubisoft удалить Rainbow Six Siege из Steam из-за более низкой цены в Uplay

В сети появились новые подробности антимонопольного разбирательства против Valve. Согласно материалам дела, компания могла оказывать давление на издателей, которые продавали свои игры дешевле на других площадках.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю переписку, Valve якобы потребовала от Ubisoft устранить разницу в цене между Steam и Uplay для одного из комплектов Rainbow Six Siege. В противном случае компании пригрозили удалить из Steam все версии шутера уже «к концу следующего дня».
Похожая ситуация, как утверждается, произошла и с Warner Bros. В 2017 году предзаказы Middle-earth: Shadow of War временно исчезли из Steam после того, как игру начали продавать дешевле у других ритейлеров. Сообщается, что руководство издателя оперативно связалось с представителями Valve для урегулирования вопроса.
При этом сама Valve продолжает отрицать наличие жёсткой политики ценового паритета. Бывший сотрудник отдела по работе с партнёрами Кэссиди Гербер во время дачи показаний заявила, что не помнит существования подобных правил. Однако юристы истцов утверждают, что ранее она напрямую говорила разработчикам о необходимости поддерживать сопоставимые условия продаж в Steam.
Судебное разбирательство продолжается, а сама Valve пока не прокомментировала новые обвинения.
Мда, надеюсь Европейские и надзорные органы Сша уничтожат эту монополистическую помойку, давно надо было стимом заняться и его больной сектой которая мать родную продаст за ещё одну иконочку в Стиме, лишь бы барин себе новую яхту купил. Надеюсь, Российские власти тоже обратят внимание на Стим и заблокируют его работу на территории РФ желательно по айпи, что бы быдло которое банально не знает что такое модель osi кричали по всему инету аааа пачиму ниработает, я же просто хотел барину денюшку занести
Очевидно, что фактическая монополия Steam сильно влияет на рынок, но "рабы Габена" этого не понимают. Их легко можно убедить, что если все игры продаются в одном месте, то это делает их дешевле за счёт каких-то скидок.
Лучше стима ничего уже не будет
Враки это. На юплей и еа часто скидки бывают получше, чем в стиме, и в другие даты. Если бы стим показывала давление такого бы не было
Так это не новость, инфа о том, что валв требует от издателей выставлять в стиме цены не выше, чем на других площадках, была еще лет 8 назад.