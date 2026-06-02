Valve якобы пригрозила Ubisoft удалить Rainbow Six Siege из Steam из-за более низкой цены в Uplay

В сети появились новые подробности антимонопольного разбирательства против Valve. Согласно материалам дела, компания могла оказывать давление на издателей, которые продавали свои игры дешевле на других площадках.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю переписку, Valve якобы потребовала от Ubisoft устранить разницу в цене между Steam и Uplay для одного из комплектов Rainbow Six Siege. В противном случае компании пригрозили удалить из Steam все версии шутера уже «к концу следующего дня».

Похожая ситуация, как утверждается, произошла и с Warner Bros. В 2017 году предзаказы Middle-earth: Shadow of War временно исчезли из Steam после того, как игру начали продавать дешевле у других ритейлеров. Сообщается, что руководство издателя оперативно связалось с представителями Valve для урегулирования вопроса.

При этом сама Valve продолжает отрицать наличие жёсткой политики ценового паритета. Бывший сотрудник отдела по работе с партнёрами Кэссиди Гербер во время дачи показаний заявила, что не помнит существования подобных правил. Однако юристы истцов утверждают, что ранее она напрямую говорила разработчикам о необходимости поддерживать сопоставимые условия продаж в Steam.

Судебное разбирательство продолжается, а сама Valve пока не прокомментировала новые обвинения.