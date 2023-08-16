Знаменитый спартанец Мастер Чиф из Halo был замечен в Rainbow Six: Siege ©

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege в скором времени может получить еще один кроссовер. На этот раз авторы командного шутера готовят коллаборацию с культовой серией Halo. Об этом прямо говорит недавняя утечка из файлов игры, где был обнаружен сам Мастер Чиф, главный герой Halo Infinite и других частей франшизы.

Ubisoft уже не в первый раз проводит кроссоверы с разными играми, но для Rainbow Six: Siege это станет первым сотрудничеством с играми Microsoft. Согласно информации от датамайнеров, Мастер Чиф будет представлен в шутере как элитный скин для оперативника с позывным "Sledge". Разработчики пока не подтвердили утечку, но любая демонстрация скина в социальных сетях оперативно удаляется из-за якобы нарушения авторских прав. Вероятно, его официальный анонс коллаборации состоится уже скоро.

В ролике, который уже был удален силами Ubisoft, Мастер Чиф позирует в меню выбора операторов. Он владеет мощным молотом, который будет пробивать хрупкие стены и баррикады, а также будет облачен в свою фирменную экипировку из серии Halo.

Кроме того, датамайнеры обнаружили скин по мотивам файтинга Street Fighter. Похоже, что в будущем оперативнице Ying можно будет выбрать экипировку Чунь Ли.