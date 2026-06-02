Авторы Raji: Kaliyuga показали мощный геймплей - сиквел индийского экшена стал заметно масштабнее и зрелищнее

Студия Nodding Heads Games представила шестиминутный геймплейный трейлер Raji: Kaliyuga — продолжения Raji: An Ancient Epic. Судя по ролику, авторы решили не просто выпустить ещё одну «инди-метроидванию» в необычном сеттинге, а превратить серию в полноценный масштабный приключенческий экшен с куда более амбициозной постановкой.

События Kaliyuga разворачиваются спустя шесть лет после оригинала. Конфликт выходит далеко за пределы человеческого мира: после вскрытия небес военачальником асуров Махабаласурой в войну оказываются втянуты боги, демоны и мистические существа. Главными героями вновь станут Раджи и её брат Дарш, однако теперь игра делает ставку сразу на двух полноценных персонажей с разными стилями боя.

Раджи использует акробатические атаки и тришул, тогда как Дарш управляет гравитацией, временем и энергией с помощью мистических способностей сиддхи. Судя по трейлеру, разработчики делают серьёзный акцент на разнообразии боевой системы, а не только на красивых анимациях.

Особенно заметен рост качества постановки. Если первая Raji запоминалась прежде всего редким обращением к индийской мифологии, то Kaliyuga уже выглядит как проект другого уровня — с кинематографичными сценами, масштабными локациями и более уверенной режиссурой. Визуально игра тоже стала заметно богаче, сохранив при этом фирменный стиль, вдохновлённый индийским искусством и архитектурой.

На фоне однотипных фэнтезийных экшенов Raji: Kaliyuga выделяется хотя бы своей культурной основой. И именно это может стать её главным преимуществом: сегодня не так много крупных игр, которые пытаются строить целую вселенную вокруг мифологии, редко представленной в индустрии.

Raji: Kaliyuga выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата релиза пока не объявлена.