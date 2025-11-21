Raji: Kaliyuga обещает вернуть игроков в мифическую Индию и будет доступна в Game Pass

На Xbox Partner Preview в ноябре 2025 года была представлена Raji: Kaliyuga, продолжение приключенческой игры Raji: An Ancient Epic. Игра выйдет на PC, Xbox Series и PlayStation 5, а при запуске будет доступна в Game Pass. Точная дата релиза пока не объявлена, но трейлер уже продемонстрировал новые возможности и героев.

Raji: Kaliyuga снова погружает игроков в древнюю Индию, где мифология и магия переплетаются с эпическими боями. На этот раз в центре истории два главных героя: сама Раджи, мастер акробатических боевых искусств с тришулом, и её брат Дарш, обладающий силами Сиддхи, позволяющими управлять гравитацией, временем и энергией. Разработчики обещают, что конфликт теперь выходит на космический уровень: в него вовлечены смертные, божества, асуры и мистические сущности, а главный антагонист — повелитель асуров Махабаласура.

Игровой процесс будет разнообразным: Раджи сможет использовать индивидуальную систему уклонений, а Дарш — уникальные стили боя, завязанные на Сиддхи. При этом игра будет переключаться между изометрическим экшеном и экшеном от третьего лица, создавая динамику и разнообразие в прохождении.

Продолжение обещает более реалистичную графику и повышенные производственные показатели, сохраняя при этом очарование оригинальной мультяшной визуальной стилистики. Сюжет и боевые системы делают Raji: Kaliyuga долгожданным возвращением в мир индийской мифологии, где каждый бой и каждое путешествие к Вечной Вершине становятся эпическим испытанием.

Игрокам предстоит вновь сразиться с мифическими существами и открыть для себя масштабную, захватывающую историю о магии, силе и судьбе вселенной.