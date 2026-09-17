Состоялся показ трейлера экшен-приключения Raji: Kaliyuga с комментариями авторов

Геймдиректор студии Nodding Heads Games Авичал Сингх выпустил специальное видео с подробным анализом боевой системы приключенческого экшена Raji: Kaliyuga. В трёхминутном демонстрационном ролике авторы полностью сфокусировались на практическом применении вооружения и уникальных механиках ведения боя. Создатели проекта наглядно показали, как именно игроки смогут комбинировать приёмы на арене, используя сильные стороны каждого персонажа. При этом персонажи способны выступать в роли верных напарников и эффективно поддерживать друг друга во время динамичных сражений.

Воительница Раджи получила в своё распоряжение продвинутый арсенал комбо-атак разной интенсивности с использованием божественного оружия. Девушка способна эффективно отбрасывать противников, что приводит к их оглушению и позволяет мгновенно выполнять быстрые и мощные добивающие приёмы. Её брат Дарш, напротив, держится от оппонентов на безопасном расстоянии, закидывая их особыми магическими сферами. При полной маркировке цели его снаряды активируют выбранный стихийный эффект, нанося колоссальный урон и массово поражая всех находящихся поблизости противников.

Техническим новшеством боевой системы, на котором авторы сделали особый акцент, стала индивидуально разработанная кастомная система уклонений. Разработчики полностью отказались от идеи стандартных защитных движений для всех персонажей, создав уникальные анимации под каждого героя. Раджи в сражении полагается на стремительные боковые шаги и акробатические сальто, в то время как Дарш обучен совершать быстрые тактические выпады. Каждое из этих защитных движений имеет свои собственные варианты последующих уникальных контратак, что даёт игрокам дополнительные преимущества.

Помимо боевых арен пользователей ждут разнообразные платформенные секции, сложные пространственные головоломки и специальные парные способности, объединяющие брата и сестру. Полноценная демонстрация этих элементов игрового процесса, включая способности вроде создания чёрных дыр, доступна в опубликованном ролике. Разработчики планируют и дальше активно развивать эти идеи взаимодействия персонажей, делая акцент на совместном решении задач окружения.