Анонсирована мрачная ролевая игра Rakshasa в сеттинге современной Индии

Независимая команда Odd Compass Studio представила свой дебютный проект под названием Rakshasa. Это тактическая ролевая игра с видом от первого лица, действие которой разворачивается в необычном для жанра антураже современной Индии, где городской быт переплетается с древней мифологией и темным фэнтези.

Сюжет игры начинается с незаконных раскопок, которые пробуждают в главном герое дремлющие тантрические силы. Игрок оказывается втянут в тайную войну, бушующую на улицах мегаполиса. Противостоят протагонисту мятежные садху, коварные асуры и древние монстры ракшасы. Разработчики обещают глубокую вариативность прохождения, где каждое решение персонажа будет иметь вес, а социальные навыки вроде убеждения или знания оккультизма откроют новые пути в диалогах.

Геймплейно Rakshasa вдохновлена культовой Vampire: The Masquerade - Bloodlines и классическими RPG старой школы. Игрокам предстоит исследовать контрастные локации: от роскошных апартаментов до грязных трущоб и заброшенных храмов. Визуальный стиль проекта намеренно стилизован под эстетику цифровых камер начала нулевых годов.

Боевая система представляет собой жестокие пошаговые сражения. Одной из ключевых механик станет так называемое Колесо Дхармы, требующее от игрока реакции и тайминга для нанесения критического урона. В арсенале героя будут как магические способности, так и необычное оружие, включая возможность использовать змей против врагов. У проекта уже появилась страница в сервисе Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена.