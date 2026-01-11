Анонсирована мрачная ролевая игра Rakshasa в сеттинге современной Индии

Независимая команда Odd Compass Studio представила свой дебютный проект под названием Rakshasa. Это тактическая ролевая игра с видом от первого лица, действие которой разворачивается в необычном для жанра антураже современной Индии, где городской быт переплетается с древней мифологией и темным фэнтези.
Сюжет игры начинается с незаконных раскопок, которые пробуждают в главном герое дремлющие тантрические силы. Игрок оказывается втянут в тайную войну, бушующую на улицах мегаполиса. Противостоят протагонисту мятежные садху, коварные асуры и древние монстры ракшасы. Разработчики обещают глубокую вариативность прохождения, где каждое решение персонажа будет иметь вес, а социальные навыки вроде убеждения или знания оккультизма откроют новые пути в диалогах.
Геймплейно Rakshasa вдохновлена культовой Vampire: The Masquerade - Bloodlines и классическими RPG старой школы. Игрокам предстоит исследовать контрастные локации: от роскошных апартаментов до грязных трущоб и заброшенных храмов. Визуальный стиль проекта намеренно стилизован под эстетику цифровых камер начала нулевых годов.
Боевая система представляет собой жестокие пошаговые сражения. Одной из ключевых механик станет так называемое Колесо Дхармы, требующее от игрока реакции и тайминга для нанесения критического урона. В арсенале героя будут как магические способности, так и необычное оружие, включая возможность использовать змей против врагов. У проекта уже появилась страница в сервисе Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена.
И снова ещё одна игра, годно выглядящая по боёвке, но очень отстойно по графону. Вот зачем портить графику этими убогими пиксельными лесенками? Я не понимаю такого прикола. 2026 год на дворе, а инди разрабы по-прежнему вместо простой красивой рисовки продолжают всё это запикселивать по всякому - НАФИГА? Вот серьёзно - нафига? Точка.
В данном случае инди разрабы от слова "индийские" вот и графон такой)
Достойный ответ Экспедиции 33
В проекте есть потанцевал, но не мое
потанцевала должно быть много... игра-то индийская...
ГГ будет тусоваться в горах помоев и сидеть на британском опиуме? Действительно мрачно.
жесть, спайсуха индийская
Игры с каждым годом всё шедевральней и шедевральней выходят)
Как вообще можно было такой кал найти в магазине стима?он ещё 50 гигов весит.Моё уважение тем кто это купит и установит
Тот кому нравятся Данжн-краулеры, тут похоже что то из этой оперы.
Выглядит интересно
Опять МРАЧНАЯ игра.
лишь бы не была такая же мрачная как "муть"... блин, т.е. "смута" ...