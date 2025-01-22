Вышла игра про работу раллийного механика - Rally Mechanic Simulator

Станьте механиком автоспортивной команды в Rally Mechanic Simulator. Бросьте вызов своим навыкам. Управляйте гаражом, занимайтесь деталями и финансами. Ремонтируйте поврежденные раллийные автомобили, настраивайте их и отправляйтесь на ралли. Справляйтесь с плохой погодой и ограниченным временем. Покорите всё это и своих соперников. Станьте механиком лучшей раллийной команды. Посмотрите, есть ли у вас навыки и мышление, необходимые для работы.

Ваша цель — справляться с временным давлением и превратить поврежденный автомобиль в нечто, что будет ехать и выигрывать на гоночной трассе. Производительность всей команды на ралли будет зависеть от ваших решений, механических навыков, управления временем и бюджетом.

Доступна демоверсия под названием Rally Mechanic Simulator: Prologue.