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Rally Mechanic Simulator TBA
Симулятор, Инди, Автомобили, От первого лица
7.3 14 оценок

Вышла игра про работу раллийного механика - Rally Mechanic Simulator

Pavel Rally
Новости

Станьте механиком автоспортивной команды в Rally Mechanic Simulator. Бросьте вызов своим навыкам. Управляйте гаражом, занимайтесь деталями и финансами. Ремонтируйте поврежденные раллийные автомобили, настраивайте их и отправляйтесь на ралли. Справляйтесь с плохой погодой и ограниченным временем. Покорите всё это и своих соперников. Станьте механиком лучшей раллийной команды. Посмотрите, есть ли у вас навыки и мышление, необходимые для работы.

Ваша цель — справляться с временным давлением и превратить поврежденный автомобиль в нечто, что будет ехать и выигрывать на гоночной трассе. Производительность всей команды на ралли будет зависеть от ваших решений, механических навыков, управления временем и бюджетом.

Доступна демоверсия под названием Rally Mechanic Simulator: Prologue.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

Понял, игнорирую.

0
Вынь Сам Всунь

А когда-нить выйдет симулятор симулятора`?

0
CraftyNaxar

Симулятор создателя симулятора))

1
DanilManil

Куплинов проверит на качество

0