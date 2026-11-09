Ranchonauts анонсировали как кооперативный космический вестерн о выпасе инопланетных овец

GoldFire Studios, создатели Arctic Awakening, анонсировала Ranchonauts — комедийный кооперативный космический вестерн с физикой ragdoll. Игроки выступят в роли исследователей, чей корабль потерпел крушение на чужой планете. Чтобы заработать на ремонт и вернуться домой, им придётся перегонять стада инопланетных овец между поселениями.

Работа окажется далеко не простой: на пути встретятся грозы, гравитационные аномалии и другие опасности, способные превратить обычную перегонку скота в настоящий хаос. Участникам нужно следить не только за стадом, но и за собственными товарищами и лошадью. За выполнение заданий можно будет погашать долги и открывать улучшения.

Ranchonauts поддерживает одиночное прохождение и кооператив до шести человек. В игре также предусмотрен голосовой чат с эффектом близости, благодаря которому общение между участниками будет зависеть от расстояния.

Релиз Ranchonauts запланирован на 2027 год исключительно на ПК через Steam. Точная дата выхода пока не объявлена, версии для консолей не подтверждены.