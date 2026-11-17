Ranger’s Path: National Park Simulator вышла на PlayStation 5. Симулятор смотрителя национального парка предлагает исследовать Фейрмонт, ухаживать за тропами, помогать посетителям и выслеживать животных.

Игрокам предстоит выполнять ежедневные обязанности рейнджера, спасать раненых и попавших в ловушки зверей, а также изучать разные биомы с их обитателями.

В парке можно идти по загадочным следам, раскрывать скрытые секреты и исследовать дикую местность вместе с напарником в кооперативе для двух игроков.

Игра уже доступна на PlayStation 5.