Анонсирован ролевой симулятор Rap Mogul о создании рэп-империи

Разработчики из компании SKY5 Game Studios представили свой новый проект под названием Rap Mogul, объединяющий элементы экономической стратегии, симулятора управления и ролевой игры. Проект предложит игрокам возглавить звукозаписывающую компанию и пройти путь от небольшого независимого лейбла до полноценной музыкальной империи.

Игровой процесс Rap Mogul сосредоточен на поиске перспективных исполнителей в андерграунде, развитии их талантов и выстраивании успешной карьеры. Пользователям предстоит заниматься подбором персонала, организацией записи треков, продвижением релизов, проведением концертных туров и контролем за имиджем музыкантов в прессе. Каждый виртуальный артист обладает уникальным набором характеристик, личными амбициями и собственным характером, что напрямую влияет на его запросы и преданность лейблу.

Одной из главных особенностей симулятора заявлена пошаговая система ведения переговоров при заключении контрактов. Каждый договор представляет собой своеобразную тактическую дуэль, в которой условия сделки зависят от умения правильно оценить ситуацию и настроение артиста. Исполнитель может согласиться на предложенные проценты, потребовать улучшения условий или полностью прекратить переговоры и покинуть встречу. Заявленная разработчиками динамическая система диалогов позволит персонажам запоминать прошлые решения и действия игрока, что сделает каждое новое прохождение уникальным.

В игре будет присутствовать музыка, созданная с помощью генеративного искусственного интеллекта. По словам авторов, они приняли такое решение по практическим соображениям, поскольку для симуляции живого игрового мира требовалось подготовить более 100 музыкальных композиций для различных неигровых персонажей. При этом разработчики отметили, что сами являются музыкантами, но ручное написание столь большого объема треков силами малой команды было нецелесообразно.

Проект выполнен в трехмерной графике с кинематографичной презентацией игровых сцен и детализированными моделями персонажей. Из-за тематики музыкального бизнеса игра содержит контент для взрослых, включая ненормативную лексику, упоминания запрещенных веществ и частичную наготу.

Согласно информации на официальной странице проекта в сервисе Steam, релиз игры запланирован на 2 квартал 2027 года. На старте в игре будет доступен только английский язык. Для запуска симулятора на минимальных настройках графики потребуется компьютер с процессором Intel или AMD, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3070. В рекомендованных системных требованиях указаны 24 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070.