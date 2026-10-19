Разработчики Rasen отпубликовали демо в Steam и зовут в мрачные PvP и PvE-схватки

В мире Rasen победу приносит не тот, кто наносит больше ударов, а тот, кто умеет вовремя поставить блок, парировать атаку и найти брешь в защите противника. Мрачный экшен от третьего лица от студии Abyss Deepen получил бесплатную демоверсию в Steam, позволяющую опробовать боевую систему в сражениях против других игроков и искусственного интеллекта.

В основе боёв лежит точное управление персонажем и внимательное чтение действий соперника. Игрокам предстоит осваивать ближний бой, чередовать блоки и уклонения, парировать опасные выпады и выбирать подходящий момент для контратаки. Одного бесконечного нажатия кнопки атаки здесь недостаточно: ошибка в расчёте дистанции или времени может быстро привести к поражению.

Демоверсия включает трёх играбельных персонажей и четыре карты. Сражаться можно в дуэлях, командных столкновениях и режимах на выбывание, причём в матчах поддерживается участие до восьми человек. Желающие проверить себя в конкурентной игре могут попробовать рейтинговые поединки, а сетевой код с откатом состояния призван сделать онлайн-бои отзывчивее даже при высоком пинге.

Rasen сочетает эстетику мрачного фэнтези с динамикой соревновательного файтинга и требовательной боевой системой. Полная версия готовится к выходу на ПК в Steam в четвёртом квартале 2026 года, но точная дата релиза пока не объявлена. Бесплатную демоверсию уже можно скачать на странице игры в Steam.