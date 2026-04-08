Инди-разработчик VotalDev анонсировал RASS - духовного наследника Max Payne в альтернативной истории Египта

Инди-сообщество продолжает радовать ностальгией по культовой классике. Разработчик под ником VotalDev совместно со своим братом анонсировал амбициозный проект RASS - игру, которая обещает стать "духовным наследником" первых Max Payne, но с совершенно уникальным сеттингом и механиками.

Действие RASS разворачивается в альтернативной истории Египта времен британской оккупации. Главный герой - не суровый детектив в плаще, а RASS, андроид, спроектированный по образу робокопа. Его миссия: творить добро и защищать город любой ценой. Однако идиллия рушится, когда роботы начинают выходить из-под контроля, а на улицах вспыхивают массовые бунты. Вместе с детективом-напарником протагонисту предстоит разобраться в заговоре, пока город не обратился в пепел.

В свежем выпуске Devlog 1, опубликованном в соцсетях, VotalDev продемонстрировал геймплей последней сборки. В отличие от нуарной палитры Max Payne, RASS делает ставку на яркий комиксный визуальный стиль, чтобы выделяться на фоне современных мрачных шутеров. Геймплей строится вокруг постоянного движения: классические прыжки с замедлением времени в связке с паркуром - персонаж умеет карабкаться, перепрыгивать препятствия и делать перевороты в воздухе. Разработчики сделали упор на ограниченный боезапас, поэтому игрокам придется постоянно менять оружие или, в моменты отчаяния, бросать пустые стволы во врагов. Вдобавок к этому в игре реализованы добивания в стиле Sekiro и Doom. Враги в RASS не будут терпеть статичную стрельбу из укрытий: они активно забрасывают гранатами и бегут врукопашную, если игрок замирает на месте.

VotalDev подчеркивает, что RASS создается при активном участии фанатов. Разработчик уже открыл Discord-сервер, где планирует проводить кастинг голосовых актеров, собирать фидбек по геймплею и делиться всеми обновлениями.