Авторы Ratatan, духовного преемника Patapon, представили 3 музыкальные композиции в честь успешной Kickstarter -кампании ©

Духовный преемник Patapon под названием Ratatan продолжает свою краудфандинговую кампанию, в то время как для поклонников выпущена новая музыка.

Кампания игры на Kickstarter в настоящее время набрала более 400 000 долларов и продолжает расти, а это означает, что вторая цель достигнута, и в игре будет многопользовательский режим. Следующая цель в размере 492 000 долларов (75 миллионов иен) позволит разблокировать консольные версии, хотя мы до сих пор не знаем, какие консоли.

Чтобы отпраздновать успех кампании, разработчики выпустили три видеоролика с образцом прекрасного саундтрека от композитора Patapon и LocoRoco Кенмей Адачи. Кампания на Kickstarter была запущена только вчера и достигла своей первоначальной цели финансирования за 48 минут.