Назад в ритм: Ratatan - духовный наследник Patapon выйдет 25 июля в раннем доступе

Если вы скучали по ритмичному «Пон-пон-пата-пон», то у нас хорошие новости — Ratatan, новая roguelike-ритм-игра от создателя Patapon, выходит в ранний доступ 25 июля! Проект разработан студией Ratata Arts в сотрудничестве с TVT Co., Ltd., и обещает вернуть магию культовой PSP-классики с современным подходом.

Ratatan предлагает увлекательные ритмичные сражения, где вы командуете отрядом «кобунов» — милых существ, которые исполняют приказы в такт зажигательной музыке. Играть можно в одиночку или в кооперативе до четырёх человек, включая масштабные битвы с участием более 100 персонажей одновременно!

События разворачиваются на острове Ратапорт, откуда герои отправляются в Эверэфтер — мифический мир, чтобы встретиться с богиней. В этом путешествии им помогут магические инструменты, система Fever Mode и мощный саундтрек от Кеммей Адачи и Дэвида Уайза.

Уже доступна демоверсия — настройтесь на ритм и готовьтесь к музыкальному приключению!