Ratatan, духовный преемник Patapon, выходит на консолях 16 июля

Game Source Entertainment, TVT и Ratata Arts объявили, что ритм-roguelite-экшен от создателей Patapon, Ratatan, выйдет для Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 16 июля 2026 года. Игра находится в раннем доступе Steam с сентября 2025 года.

Игроки берут на себя роль дирижёра, управляя очаровательной армией персонажей Ratatan с помощью музыкальных фраз, представленных командами контроллера. Для успеха нажатия кнопок должны быть синхронизированы с ритмом. Игра развивает свою музыкальную тематику, позволяя персонажам Ratatan использовать музыкальные инструменты и применять мощные навыки во время сражений.

Также модернизирована система передвижения без ущерба для любимого фанатами четырехэтапного геймплея «атака-защита». Разработчик TVT использует свой движок «Theory Engine» для обеспечения бесперебойной работы многопользовательского онлайн-режима до 4 игроков.