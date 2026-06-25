Ratatan перенесли на октябрь - создатели решили потратить больше времени на доработку амбициозного наследника Patapon

Издатель Game Source Entertainment и студии TVT и Ratata Arts объявили о переносе Ratatan. Ритмический roguelike-экшен должен был выйти 16 июля, однако теперь релиз состоится 15 октября 2026 года. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC, а её версия для Steam уже доступна в раннем доступе.

По словам разработчиков, дополнительное время потребовалось для исправления ошибок, балансировки и общей полировки проекта. Команда отметила, что по мере приближения к релизу стало очевидно: для достижения желаемого уровня качества игру необходимо доработать.

Продюсер Казуто Сакадзири отдельно обратился к сообществу и поблагодарил игроков за поддержку. Он напомнил, что проект стал возможен благодаря успешной кампании на Kickstarter, а отзывы пользователей помогли сделать Ratatan лучше первоначального замысла. При этом разработка онлайн-функций, адаптация под большое количество платформ и улучшение игрового процесса потребовали дополнительных ресурсов и времени.

Авторы подчеркнули, что изначально не планировали долгий этап раннего доступа, однако решили активно учитывать мнение игроков в процессе разработки. В результате проект вырос в масштабе, что и стало одной из причин переноса.

Ratatan считается духовным наследником культовой серии Patapon и с момента анонса привлекает внимание поклонников ритм-игр. Теперь разработчики намерены использовать дополнительные месяцы, чтобы выпустить максимально качественную версию игры и оправдать ожидания аудитории.