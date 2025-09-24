Ratatan преодолела отметку в 1000 отзывов в Steam, получив 88% положительных после запуска в раннем доступе

TVT и Game Source Entertainment объявили, что их ритм-рогалик Ratatan, духовный преемник серии Patapon, получил более 1000 отзывов в Steam после запуска в раннем доступе. В настоящее время у игры около 1160 отзывов пользователей, 88% из которых положительные, что свидетельствует о довольно сильном старте для этой игры.

Команда разработчиков заявила следующее:

1000 отзывов достигнуто! Ratatan получила более 1000 отзывов и имеет рейтинг «Очень положительный» в Steam. Несмотря на то, что во многих аспектах ещё предстоит улучшить игру, мы безмерно благодарны за невероятную поддержку от стольких игроков.



Прежде всего, мы бы никогда не достигли этого без наших спонсоров, которые поддерживали нас с самого начала, когда нам ещё нечего было показать. Благодарим вас от всего сердца.

В Ratatan игроки берут на себя роль дирижёра, управляя очаровательной армией персонажей с помощью музыкальных фраз, представленных командами контроллера.

Чтобы добиться успеха, нажатия кнопок должны быть синхронизированы с ритмом. Игра развивает музыкальную тему: персонажи Ratatan владеют музыкальными инструментами, раскрывая мощные навыки во время сражений. Также модернизирована система движений, не жертвуя любимым фанатами четырёхтактным геймплеем с атакой и защитой.