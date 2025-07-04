Релиз в раннем доступе Ratatan, духовного преемника Patapon, отложен из-за критики демоверсии

Поклонникам классической ритм-игры Patapon придется немного подождать ее духовного преемника Ratatan. После предоставления бесплатной демоверсии в Steam в июне Ratata Arts решила отложить ранний доступ и финальные релизы игры на обозримое будущее.

Ранний доступ Ratatan изначально был запланирован на 25 июля 2025 года. Однако бесплатная демоверсия, выпущенная в июне, вызвала критику в отношении различных аспектов игры, таких как сложность обучения и пользовательского интерфейса, а также неудовлетворительные визуальные эффекты и игровые награды. Игроки также запросили лучшую структуру контента элементов roguelike игры, темп и среднесрочный игровой процесс. В результате разработчики решили выделить дополнительное время для решения проблем Ratatan. В то время как многие студии рассматривают ранний доступ как страховочную сетку, которая позволяет им выпустить игру, одновременно работая над ней, Ratata Arts хочет, чтобы ее игроки и спонсоры Kickstarter испытали лучшую версию Ratatan с самого начала.

Ratatan, разрабатываемая создателем Patapon Хироюки Котани, представляет собой ритм-экшен в жанре roguelike, в который можно играть в одиночку или с четырьмя игроками в многопользовательском режиме онлайн. Как лидер нескольких Рататанов (странных существ, которые чувствуют ритм в своих костях), ваша задача — провести их в мистическое место под названием «The Everafter», используя силу музыки. Синхронизация ваших действий с запоминающимися треками игры позволит вам усилить действия ваших Рататанов. От стратегического перемещения юнитов и атак до более уникальных приёмов, таких как метание копий и бомб, ваши Рататаны будут делать разные вещи в зависимости от того, какие предметы и усиления вы выберете во время своего забега. Этот элемент roguelike радикально увеличивает реиграбельность Ratatan и отличает его от Patapon.