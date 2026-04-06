Версия Ratatan для PS4 была отменена

В прошлом месяце поступили плохие новости о Ratatan: версия для Switch в конечном итоге была отменена. К сожалению, не она одна.

На странице Kickstarter этой ритм-экшен-игры в жанре roguelike разработчик объявил, что Ratatan не будет выпущена и на PS4. Они объяснили, что «прогнозируемое количество проданных копий для устаревшего оборудования не оправдало бы лицензионные сборы, необходимые для завершения разработки этих версий». Студия предпочитает сосредоточиться на меньшем количестве платформ, чтобы улучшить качество игры.

На данный момент Ratatan доступна на ПК в раннем доступе. Затем она выйдет в версии 1.0 на PS5, Xbox Series и Switch 2 16 июля 2026 года.