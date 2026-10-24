Эксклюзив PS4 Ratchet & Clank 2016 года уже запустили нативно на ПК - проект добрался до игрового процесса

Разработчик под ником shehab4546 представил RatchetPort — неофициальный нативный ПК-порт Ratchet & Clank 2016 года, первоначально вышедшей эксклюзивно на PlayStation 4.

Проект основан на SpartanPort, который изначально создавался для переноса God of War III. Оригинальный исполняемый код PS4 выполняется непосредственно на процессоре ПК, системные функции консоли заменяются собственными реализациями, а графические операции преобразуются в Vulkan с использованием технологий shadPS4.

По словам разработчика, RatchetPort уже добрался до полноценного игрового процесса. Тестирование проводилось на ноутбуке с GeForce RTX 5070 Laptop GPU, где автор заявляет стабильные 30 FPS.

Разработчик протестировал две игровые сессии продолжительностью 10 минут и 4 минуты. Обе прошли без аварийного завершения, а производительность, по его данным, держалась на уровне 30 FPS.

Первая публичная версия RatchetPort V1 появилась 21 октября, а 22 октября разработчик выпустил V1.1 PlayGo. Уже 23 октября появилась V1.2 Baseline Preview с дополнительными диагностическими инструментами и проверками стабильности.

24 октября вышла актуальная версия V1.3 Verified Preview. Она получила новый фреймворк проверки патчей, включая контроль исходного ELF и байтов, поиск уникальных сигнатур и проверку конфликтов перед применением изменений. При этом патчи для разблокировки FPS, изменения внутреннего разрешения и отключения motion blur пока остаются выключенными, а сама сборка всё ещё имеет экспериментальный статус.