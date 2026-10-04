PS5 Pro научилась запускать игры с PS3 в 4K и 60 FPS благодаря энтузиастам

Энтузиасты показали, на что способна PS5 Pro при запуске игр с PlayStation 3 через эмулятор RPCS3. На взломанной консоли удалось запустить Ratchet & Clank: Quest for Booty в разрешении 4K со стабильными 60 кадрами в секунду — заметно лучше оригинальной версии для PS3.
На самой PlayStation 3 игра работала в 720p и временами опускалась ниже 60 FPS. В случае с PS5 Pro эмулятор использует значительно более мощное современное железо, позволяя повысить разрешение и добиться более стабильной производительности.
Для запуска RPCS3 на PS5 Pro используется Linux, благодаря чему эмулятор получает доступ к возможностям графического процессора консоли. Проект представляет собой экспериментальный эмулятор PS3 с открытым исходным кодом, над которым сообщество работает уже много лет. За это время RPCS3 получил поддержку множества игр, а также дополнительные функции вроде сетевой игры и работы с физическими копиями.
Особенно интересным этот эксперимент выглядит на фоне отсутствия полноценной обратной совместимости с PS3 на современных консолях Sony. PS5 не запускает игры с предыдущей системы нативно, а облачный запуск старых проектов имеет ограничения, связанные со стримингом, задержкой и качеством соединения.
При этом запуск Quest for Booty на PS5 Pro пока нельзя назвать обычным пользовательским сценарием. Для работы RPCS3 требуется взломанная консоль и установка Linux, что остаётся главным препятствием для массового использования. Кроме того, эмулятор предназначен для запуска собственных игр пользователя и не связан с распространением пиратских копий.
Разработчики RPCS3 продолжают расширять совместимость эмулятора, а недавние эксплойты для PS5 упростили эксперименты с домашним ПО. Благодаря этому энтузиасты получают возможность использовать мощность современной консоли для запуска игр, которые официально на ней недоступны.
Раньше сони следили за своим теперь же клали они на всех, везде хотят деньги.
В целом это будящие пс где тебе ничего не принадле