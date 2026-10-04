PS5 Pro научилась запускать игры с PS3 в 4K и 60 FPS благодаря энтузиастам

Энтузиасты показали, на что способна PS5 Pro при запуске игр с PlayStation 3 через эмулятор RPCS3. На взломанной консоли удалось запустить Ratchet & Clank: Quest for Booty в разрешении 4K со стабильными 60 кадрами в секунду — заметно лучше оригинальной версии для PS3.

На самой PlayStation 3 игра работала в 720p и временами опускалась ниже 60 FPS. В случае с PS5 Pro эмулятор использует значительно более мощное современное железо, позволяя повысить разрешение и добиться более стабильной производительности.

Для запуска RPCS3 на PS5 Pro используется Linux, благодаря чему эмулятор получает доступ к возможностям графического процессора консоли. Проект представляет собой экспериментальный эмулятор PS3 с открытым исходным кодом, над которым сообщество работает уже много лет. За это время RPCS3 получил поддержку множества игр, а также дополнительные функции вроде сетевой игры и работы с физическими копиями.

Особенно интересным этот эксперимент выглядит на фоне отсутствия полноценной обратной совместимости с PS3 на современных консолях Sony. PS5 не запускает игры с предыдущей системы нативно, а облачный запуск старых проектов имеет ограничения, связанные со стримингом, задержкой и качеством соединения.

При этом запуск Quest for Booty на PS5 Pro пока нельзя назвать обычным пользовательским сценарием. Для работы RPCS3 требуется взломанная консоль и установка Linux, что остаётся главным препятствием для массового использования. Кроме того, эмулятор предназначен для запуска собственных игр пользователя и не связан с распространением пиратских копий.

Разработчики RPCS3 продолжают расширять совместимость эмулятора, а недавние эксплойты для PS5 упростили эксперименты с домашним ПО. Благодаря этому энтузиасты получают возможность использовать мощность современной консоли для запуска игр, которые официально на ней недоступны.