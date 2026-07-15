Новая Ratchet & Clank может выйти уже в октябре - PlayStation открыла предрегистрацию на мобильную игру

PlayStation объявила о старте предрегистрации на Ratchet & Clank: Ranger Rumble — новую условно-бесплатную мобильную игру по знаменитой серии. Одновременно в App Store появилась предполагаемая дата релиза, которая указывает на 5 октября 2026 года, хотя официально Sony её пока не подтвердила.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble представляет собой динамичный многопользовательский экшен для iOS и Android, разработкой которого занимается студия Oh Bibi при поддержке PlayStation Studios и Insomniac Games. Перед глобальным запуском проект уже прошёл этапы ограниченного тестирования в Канаде, странах Северной Европы, Франции и некоторых регионах Азии.

Сюжет игры строится вокруг новой боевой симуляции капитана Кварка, который ищет новое поколение Галактических рейнджеров. Игрокам предложат выбрать одного из 12 героев на старте, включая знакомых персонажей серии и совершенно новых бойцов. Каждый из них получит уникальные способности, стиль игры и эксклюзивные косметические предметы.

В Ranger Rumble будет шесть игровых режимов. Помимо классических PvP-сражений в реальном времени, разработчики обещают PvE-испытания с волнами противников, режим в духе королевской битвы, футбольный режим и другие активности.

Также PlayStation запустила кампанию предрегистрации с поэтапным открытием наград. Игроки смогут получить внутриигровые ресурсы, а главной наградой станет эксклюзивный костюм Clank Suit для персонажа Widget.

Пока Sony не объявила официальную дату релиза, однако информация из App Store указывает, что глобальный запуск Ratchet & Clank: Ranger Rumble может состояться уже 5 октября 2026 года.