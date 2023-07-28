Бывший PS5-эксклюзив Ratchet & Clank: Rift Apart протестировали на Steam Deck

Несколько дней назад Ratchet & Clank: Rift Apart стала доступна на ПК и Steam Deck. И некоторым геймерам было интересно, как игра ведет себя на портативном устройстве от Valve. Канал Steam Deck Gaming протестировал работу ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart на Steam Deck.
По словам автора, игра идет довольно плавно при стабильных 30 FPS с включенным FSR 2.1 даже в нагруженных сценах и выглядит при этом хорошо, но во время проходов через порталы на несколько секунд подвисает в воздухе в ожидании загрузки, тогда как на PlayStation 5 и ПК миры подгружаются почти моментально.
Главное, чтобы Starfield пошёл.