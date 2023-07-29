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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.9 193 оценки

Digital Foundry протестировали ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart и представили оптимальные настройки

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monk70
Новости

Компания Digital Foundry провела анализ ПК-порта Ratchet & Clank: Rift Apart, который вышел в среду. Анализ сравнивает порт для ПК, разработанный Nixxes Software, с оригинальной версией для PlayStation 5. В видео также обсуждаются оптимальные настройки игры на ПК.

Digital Foundry проанализировала внешний вид и производительность игры на различных этапах, включая парад и динамическую погоню. В целом порт для ПК работает хорошо и стабильно, хотя могут быть небольшие проблемы.

Хотя ПК-порт имеет некоторые недостатки, вроде отсутствия эффектов прозрачности и загрузки текстур на глазах у игрока, Digital Foundry считает, что ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart визуально впечатляет. Однако они предполагают, что игра могла бы выиграть от дополнительной полировки, что указывает на необходимость патчей в будущем.

Оптимальные настройки по версии Алекса Батальи из Digital Foundry:

  • Качество текстур: Высокое
  • Фильтрация текстур: 8-кратная анизотропная
  • Качество теней: Среднее
  • Окружающая окклюзия: SSAO
  • Отражения в экранном пространстве: Высокие
  • Уровень детализации: Средний
  • Плотность трафика: Высокая
  • Качество волос: Среднее
  • Качество частиц погоды: Среднее
  • Глубина резкости: Низкая
  • Трассировка лучей: тени: Выкл.
  • Трассировка лучей: разрешение отражений: Высокое
  • Трассировка лучей: расстояние до объектов: 6-7
-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Protocol10

Не понимаю, когда советуют фильтрацию текстур 8к ставить, вроде как фпс одинаковый будет и с 16к.

2
riptor2012

Прошёл только что игру, остался в восторге от графики, очень красочно. Просадки фпс конечно есть, но поднастроив маленько остался в целом доволен. Советую к прохождению...

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Из-за графики только? Тогда игра кал

-2
Batchankoff

Там ещё с водой у порта какая-то беда.

0