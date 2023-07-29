Digital Foundry протестировали ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart и представили оптимальные настройки

Компания Digital Foundry провела анализ ПК-порта Ratchet & Clank: Rift Apart, который вышел в среду. Анализ сравнивает порт для ПК, разработанный Nixxes Software, с оригинальной версией для PlayStation 5. В видео также обсуждаются оптимальные настройки игры на ПК.
Digital Foundry проанализировала внешний вид и производительность игры на различных этапах, включая парад и динамическую погоню. В целом порт для ПК работает хорошо и стабильно, хотя могут быть небольшие проблемы.
Хотя ПК-порт имеет некоторые недостатки, вроде отсутствия эффектов прозрачности и загрузки текстур на глазах у игрока, Digital Foundry считает, что ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart визуально впечатляет. Однако они предполагают, что игра могла бы выиграть от дополнительной полировки, что указывает на необходимость патчей в будущем.
Оптимальные настройки по версии Алекса Батальи из Digital Foundry:
- Качество текстур: Высокое
- Фильтрация текстур: 8-кратная анизотропная
- Качество теней: Среднее
- Окружающая окклюзия: SSAO
- Отражения в экранном пространстве: Высокие
- Уровень детализации: Средний
- Плотность трафика: Высокая
- Качество волос: Среднее
- Качество частиц погоды: Среднее
- Глубина резкости: Низкая
- Трассировка лучей: тени: Выкл.
- Трассировка лучей: разрешение отражений: Высокое
- Трассировка лучей: расстояние до объектов: 6-7
Не понимаю, когда советуют фильтрацию текстур 8к ставить, вроде как фпс одинаковый будет и с 16к.
Прошёл только что игру, остался в восторге от графики, очень красочно. Просадки фпс конечно есть, но поднастроив маленько остался в целом доволен. Советую к прохождению...
Из-за графики только? Тогда игра кал
Там ещё с водой у порта какая-то беда.