Digital Foundry сравнили версию Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5 Pro и PS5

Это превью версия и был доступен только один режим — «Производительность с трассировкой лучей». Так что сначала сравнивали с аналогичным на PS5.



Самое большое различие в разрешении: на Pro оно составляет 1584p и потом масштабируется до 4К с помощью PSSR. У базовой было 1440р. Динамическое разрешение встречается на обеих консолях.



Качество отражений подняли, у всяких частиц почти пропали артефакты, свойственные апскейлерам.



На базовой PS5 также есть режим «Качество» — нативное 4К (или очень близкое к нему) при 30fps. И если сравнивать с ним, то ситуация не в пользу PS5 Pro. Больше деталей у растительности, картинка не такая «шумная», количество NPC выше. Но вряд-ли вы заметите эти детали без сравнений.



С частотой кадров всё в порядке. Есть лишь очень небольшие просадки при перемещении через порталы. В Insomniac говорили, что рассматривают идею сделать улучшения для режима «Качество» в своих проектах, но до реализации пока не дошло.