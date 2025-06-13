Дизайнер Ratchet & Clank: Rift Apart раскрыл секретную мини-игру, оставшуюся незамеченной в течение четырёх лет

Ratchet & Clank: Rift Apart продолжает удивлять игроков даже спустя четыре года после релиза. Во время стрима, посвящённого годовщине выхода игры, старший дизайнер Insomniac Games Грант Паркер раскрыл забавный секрет: в игре всё это время была спрятанная мини-игра, о существовании которой никто не догадывался.

Чтобы запустить её, нужно выполнить особую последовательность действий на космической станции Zurkie's. Подойдите к входу и выстрелите пять раз в левый знак, затем четыре раза в правый, а потом ещё 13 раз в левый. Никакого подтверждения игрок не получит — это часть задумки. После этого нужно войти в бар и подойти к механическому быку. Если зажать кнопку L2 — мини-игра активируется.

Игровой процесс прост: удержание равновесия на быке с помощью правого стика. Но не ждите от игры завершённости — это сырой прототип, в котором даже нет анимации падения. Паркер признался, что мини-игра не была завершена и не должна была попасть в релизную версию. Однако, вместо удаления, он решил спрятать её в коде — «для себя».

«Это был супер-ранний эксперимент, — говорит Паркер, — и я подумал: пусть останется. А если никто не найдёт — сам когда-нибудь расскажу». И вот спустя четыре года, когда ни один игрок не обнаружил пасхалку, дизайнер всё же раскрыл секрет.

Ratchet & Clank: Rift Apart вышла в июне 2021 года эксклюзивно для PS5, предложив игрокам яркое межпространственное приключение с молниеносными переходами между мирами, возможными благодаря скоростному SSD. Теперь к списку её достоинств можно смело добавить и одну из самых долго хранившихся тайн в истории Insomniac Games.