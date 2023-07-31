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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
8 225 оценок

Для ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart выпущено обновление 1.728 от 31 июля

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monk70
Новости

Nixxes Software выпустила обновление Ratchet & Clank: Rift Apart 1.728 (v1.728.0.0) 31 июля, которое вносит в игру множество исправлений. Разработчики внесли несколько исправлений ошибок и исправили визуальные ошибки, в том числе проблемы с потоковой передачей текстур и видимым мерцанием отражений от воды при определенных настройках. В этом патче также реализовано изменение для повышения стабильности игры на основе данных из системы отчетов о сбоях и пользовательских отчетов.

Примечания к патчу:

  • Решены проблемы с потоковой передачей текстур, которые могли привести к тому, что некоторые текстуры оставались в низком разрешении.
  • Исправлены визуальные проблемы с отражениями воды, которые возникали, когда для затенения фонового света было установлено любое значение, кроме SSAO.
  • Решена проблема, из-за которой подсказка кнопки взаимодействия оставалась видимой на экране.
  • Исправлена визуальная проблема с предварительным просмотром оружия у продавца при использовании сверхшироких разрешений.
  • Различные исправления ошибок, улучшения стабильности и оптимизации.
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