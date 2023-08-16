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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
8.1 339 оценок

Для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart вышло обновление v1.815.0.0

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butcher69
Новости

Студия Nixxes и Insomniac Games представили новый патч для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart. Сегодняшнее обновление содержит различные исправления ошибок и улучшения, связанные с пользовательским интерфейсом. Разработчики также внесли изменения для устранения сбоев, которые происходят у небольшого числа игроков на некоторых аппаратных средствах.

Команды Nixxes Software и Insomniac Games продолжают следить за отзывами игроков и работать над будущими обновлениями. Спасибо всем, кто играл в Ratchet & Clank: Rift Apart и за то, что поделились своими отзывами.

Примечания к патчу:

  • Устранен сбой при запуске, который мог возникать на Linux-системах или в конфигурациях, где NVIDIA Streamline не активна.
  • Внесены изменения для устранения сбоев, затрагивающих небольшое количество игроков на определенном оборудовании.
  • Исправлено некорректное отображение подсказки для опции выбора цепи у госпожи Цуркон при использовании контроллера Xbox.
  • Исправлена проблема, приводившая к появлению эффекта визуального дрожания на водоемах и лужах.
  • Различные улучшения пользовательского интерфейса и исправления ошибок в фоторежиме и других внутриигровых меню и всплывающих окнах.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Комментарий удален
KIBERMAX

Игра не работате на Винде 11? я чёт впервые об этом слышку.

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