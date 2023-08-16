Для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart вышло обновление v1.815.0.0

Студия Nixxes и Insomniac Games представили новый патч для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart. Сегодняшнее обновление содержит различные исправления ошибок и улучшения, связанные с пользовательским интерфейсом. Разработчики также внесли изменения для устранения сбоев, которые происходят у небольшого числа игроков на некоторых аппаратных средствах.
Команды Nixxes Software и Insomniac Games продолжают следить за отзывами игроков и работать над будущими обновлениями. Спасибо всем, кто играл в Ratchet & Clank: Rift Apart и за то, что поделились своими отзывами.
Примечания к патчу:
- Устранен сбой при запуске, который мог возникать на Linux-системах или в конфигурациях, где NVIDIA Streamline не активна.
- Внесены изменения для устранения сбоев, затрагивающих небольшое количество игроков на определенном оборудовании.
- Исправлено некорректное отображение подсказки для опции выбора цепи у госпожи Цуркон при использовании контроллера Xbox.
- Исправлена проблема, приводившая к появлению эффекта визуального дрожания на водоемах и лужах.
- Различные улучшения пользовательского интерфейса и исправления ошибок в фоторежиме и других внутриигровых меню и всплывающих окнах.
Игра не работате на Винде 11? я чёт впервые об этом слышку.