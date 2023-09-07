Для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart вышло обновление v1.831.0.0

Студия Nixxes Software выпустила свежий патч для компьютерной версии Ratchet & Clank: Rift Apart.
Обновление под номером 1.831.0.0 содержит различные улучшения и исправления ошибок, основанные на сообщениях игроков и данных из системы сообщений о сбоях. Были внесены изменения для улучшения стабильности на графических процессорах серии AMD Radeon RX 7000, а также для улучшения frame pacing на GPU с 8 ГБ VRAM и менее при использовании оружия, стреляющего большим количеством пуль, например, Burst Pistol и Enforcer.
В этом патче также обновлен AMD FSR до версии 2.2, включено динамическое масштабирование разрешения в сочетании с Intel XeSS и добавлена анимация деформации воды, когда персонаж игрока плавает. Кроме того, эффект Phantom Dash больше не зависит от частоты кадров, а опция отключения эффекта Phantom Dash теперь работает корректно. Более подробную информацию можно найти в примечаниях к патчу ниже.
Примечания к патчу
- Улучшена стабильность работы графических процессоров AMD Radeon RX 7000.
- Улучшена frame pacing на видеокартах с 8 ГБ VRAM и менее при попадании большого количества пуль в некоторые поверхности.
- AMD FidelityFX Super Resolution обновлен до версии 2.2.
- Опции трассировки лучей теперь доступны на совместимых графических процессорах AMD в Linux.
- Динамическое масштабирование разрешения теперь можно использовать в сочетании с Intel XeSS.
- Добавлена анимация деформации воды при плавании персонажа.
- Ускорение Hover Boots теперь работает корректно при частоте кадров выше 60 FPS.
- Анимация Phantom Dash больше не зависит от частоты кадров.
- Исправлена ошибка, из-за которой эффект Phantom Dash оставался видимым при выключении.
- Исправлены различные ошибки пользовательского интерфейса.
- Улучшения в лаунчере.
Лучше в это поиграйте чем в старфилд. Игра прикольная хотя я сам не люблю мультяшные игры.
Да е***ь в ней сюжет и геймплей и графика и персонажи даже лучше старфилда)))
Щас тебя заминусчт фанатики, тут же нету фаст тревелов и экранов загрузки, да и камушки нельзя долбить
Такие п******ы))) ign левый вставили реальный поставил 6 из 10 или 7 а тут одни 10)
Чистая правда про ретчета.
Я щас в тсусиму играю на пс 5 боже все таки есть студии которые умеют делать игры и геймплейно и сюжетно и в графику а эти везде обосрались и оценки купили 20 из 10 игра) в сторе оценка 2.6 ахахахахах