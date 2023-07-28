Для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart вышло первое небольшое обновление

Студия Nixxes и Insomniac Games выпустили первый патч для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart. Обновление небольшое и содержит несколько исправлений — это хотфикс.
Благодарим вас за игру Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК! Мы рады приветствовать так много новых игроков в этой культовой франшизе и ценим все отзывы, которыми вы делитесь с нами.
- Теперь фильтрация текстур должна работать нормально.
- Повышено качество отражений растительности при использовании трассировки лучей.
- Повышено качество теней растительности при использовании трассировки лучей.
- Исправлены проблемы с отрисовкой персонажей на некоторых видеокартах, включая AMD Vega.
сраные вылеты бы фиксанули лучше бы
Было вот так вот.
Ля крипота.
Почему трассировка лучей не активна на RX6600? На всех других играх, поддерживающих эту функцию, она работает, а тут просто бледный ползунок.
Ты сейчас серьезно? На рх 6600 было бы 10 фпс...
Ща будут еще пару месяцев патчить, поиграю пока в другое, все равно это детское зверье мало интересно
зачем вообще тогда играть
игра супер,яркая и веселая....никак не думал,что мультяшная игра меня чем-то зацепит,но прямо залип (дитятке 44 годика)
Эта игра даст поджопник любой новой игре в плане визуала и интереса геймплея.
Тут перед релизом несколько зумеров удивлялись, что кто в это будет играть кроме 5-летних)) Вот примеры таких комментов