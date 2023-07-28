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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.9 179 оценок

Для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart вышло первое небольшое обновление

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butcher69
Новости

Студия Nixxes и Insomniac Games выпустили первый патч для ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart. Обновление небольшое и содержит несколько исправлений — это хотфикс.

Благодарим вас за игру Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК! Мы рады приветствовать так много новых игроков в этой культовой франшизе и ценим все отзывы, которыми вы делитесь с нами.
  • Теперь фильтрация текстур должна работать нормально.
  • Повышено качество отражений растительности при использовании трассировки лучей.
  • Повышено качество теней растительности при использовании трассировки лучей.
  • Исправлены проблемы с отрисовкой персонажей на некоторых видеокартах, включая AMD Vega.
5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
flaur74

сраные вылеты бы фиксанули лучше бы

2
Нейтан Дрейк
Исправлены проблемы с отрисовкой персонажей на некоторых видеокартах, включая AMD Vega.

Было вот так вот.

0
KIBERMAX

Ля крипота.

0
Jarvis666

Почему трассировка лучей не активна на RX6600? На всех других играх, поддерживающих эту функцию, она работает, а тут просто бледный ползунок.

-1
Slowery

Ты сейчас серьезно? На рх 6600 было бы 10 фпс...

0
FlowingNekton

Ща будут еще пару месяцев патчить, поиграю пока в другое, все равно это детское зверье мало интересно

-11
FlexGum
все равно это детское зверье мало интересно

зачем вообще тогда играть

8
evgeniys655

игра супер,яркая и веселая....никак не думал,что мультяшная игра меня чем-то зацепит,но прямо залип (дитятке 44 годика)

1
Slowery

Эта игра даст поджопник любой новой игре в плане визуала и интереса геймплея.

0
Евгений Кондратенко evgeniys655

Тут перед релизом несколько зумеров удивлялись, что кто в это будет играть кроме 5-летних)) Вот примеры таких комментов

0