Insomniac Games хотела бы увидеть больше киноадаптаций серии Ratchet & Clank

Райан Шнайдер, руководитель отдела стратегии брендов Insomniac Games, в интервью с Variety рассказал, что команда студии особенно любит франшизу Ratchet & Clank и интересуется возможностью создать адаптацию для большого экрана или телевидения.

Серия уже получила анимационную адаптацию в 2016 году с фильмом «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры», однако он не оправдал ожиданий, получив смешанные отзывы и провалившись в прокате. Тем не менее, в Insomniac уверены, что новые проекты могут получить другой отклик. В студии продолжают интересоваться идеей дальнейших адаптаций.

Напомним, что последняя игра серии Ratchet & Clank — Ratchet & Clank: Rift Apart — была выпущена в 2021 году на PS5 и получила порт на ПК в 2023 году.